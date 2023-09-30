Моржова (Латышева) Валентина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моржова (Латышева) Валентина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Латышев Илья Степанович

Мать: Латышева (муравьева ) Марфа Веденеевна

Рождение ребёнка
18.06.1976

Дочь: Моржова Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Моржов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
05.02.1980

Дочь: Шерстобитова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Моржов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
19.10.1987

Дочь: Моржова Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Моржов Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моржов Михаил Михайлович

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