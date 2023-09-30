Моржова (Латышева) Валентина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1976
Дочь: Моржова Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Моржов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
05.02.1980
Дочь: Шерстобитова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Моржов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
19.10.1987
Дочь: Моржова Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Моржов Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно