Буров Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буров Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1939

Дочь: Валяева Лидия Александровна

Мать ребёнка: Бурова Александра Александровна

Рождение ребёнка
02.08.1946

Дочь: Гуляева Галина Александровна

Мать ребёнка: Бурова Александра Александровна

Смерть
Неизвестно
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