Алексеев Тимофей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Тимофей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1909

Дата смерти

Около 1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909

Отец: Муж

Мать: (Ефремова) Пелагея Ефремовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Иванова) Дария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Иванова) Дария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Иванова) Дария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Иванова) Дария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Иванова) Дария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Иванова) Дария Ивановна

Смерть
Около 1996
Нижние Анатриялы, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Около 1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Иванова) Дария Ивановна

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