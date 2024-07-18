Алексеев Тимофей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1909
Дата смертиОколо 1996
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909
Отец: Муж
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Иванова) Дария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1935
Рождение ребёнка
Около 1939
Рождение ребёнка
Около 1943
Рождение ребёнка
Около 1952
Рождение ребёнка
Около 1979
Смерть
Около 1996
Нижние Анатриялы, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Около 1997