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Надеева Акилина Дмитриевна

Место рождения

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
05.07.1868

Муж: Надеев Алексей Васильевич

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.06.1885

Дочь: Надеева Хавронья (Феврония) Алексеевна

Отец ребёнка: Надеев Алексей Васильевич

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.07.1888

Дочь: Надеева Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Надеев Алексей Васильевич

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.05.1891

Дочь: Надеева Гликерия Алексеевна

Отец ребёнка: Надеев Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
18.12.1892

Дочь: Надеева Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Надеев Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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