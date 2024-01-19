Надеева Акилина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.07.1868
Рождение ребёнка
23.06.1885
Дочь: Надеева Хавронья (Феврония) Алексеевна
Отец ребёнка: Надеев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
01.07.1888
Дочь: Надеева Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Надеев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
04.05.1891
Дочь: Надеева Гликерия Алексеевна
Отец ребёнка: Надеев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
18.12.1892
Дочь: Надеева Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Надеев Алексей Васильевич
Смерть
Неизвестно