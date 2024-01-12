Вагинак VAJINAK ՎԱՂԻՆԱԿ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагинак VAJINAK ՎԱՂԻՆԱԿ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Левон LEVON ԼԵՎՈՆ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давид DAVID ԴԱՎԻԴ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лиана LIANA ԼԻԱՆԱ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карине KARINE ԿԱՐԻՆԵ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левон LEVON ԼԵՎՈՆ

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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