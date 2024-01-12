Вагинак VAJINAK ՎԱՂԻՆԱԿ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Левон LEVON ԼԵՎՈՆ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давид DAVID ԴԱՎԻԴ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лиана LIANA ԼԻԱՆԱ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карине KARINE ԿԱՐԻՆԵ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левон LEVON ԼԵՎՈՆ
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно