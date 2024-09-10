Медведев Евстрат Арефьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Евстрат Арефьевич

Место рождения

Курасовка

Дата рождения

Около 1645

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1645

Отец: Медведев Арефий Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Кирилл Евстратович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1681

Сын: Медведев Ермола Евстратович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Медведев Микитка Евстратович

Мать ребёнка: не указана

Курасовка, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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