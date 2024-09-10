Медведев Евстрат Арефьевич
Место рожденияКурасовка
Дата рожденияОколо 1645
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1645
Отец: Медведев Арефий Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Кирилл Евстратович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1681
Сын: Медведев Ермола Евстратович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Медведев Микитка Евстратович
Мать ребёнка: не указана
Курасовка, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно