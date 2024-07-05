Кайдошко Александр Трофимович
Место рожденияс. Синин
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиОколо 1961
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1890
Отец: Кайдошко Трофим Аникеевич
Мать: не указана
с. Синин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кайдошко Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Макеенко (Кайдошко) Нина Александровна
Мать ребёнка: Кайдошко Мария
с. Синин Бобрик, Погарского района, Брянской области Р.С.Ф.С.Р.
Рождение ребёнка
03.06.1927
Дочь: Кайдошко Вера Александровна
Мать ребёнка: Кайдошко (Глот) Ульяна Давыдовна
с. Синин Бобрик, Погарского района, Брянской области Р.С.Ф.С.Р.
Рождение ребёнка
13.05.1929
Дочь: Кулешова (Кайдошко) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Кайдошко (Глот) Ульяна Давыдовна
с. Синин Бобрик, Погарского района, Брянской области Р.С.Ф.С.Р.
Смерть
Около 1961
с. Синин, Погарского района, Брянской области Р.С.Ф.С.Р.
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с. Синин кладбище