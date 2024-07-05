Кайдошко Александр Трофимович Около 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кайдошко Александр Трофимович

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Место рождения

с. Синин

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Около 1961

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Кайдошко Трофим Аникеевич

Мать: не указана

с. Синин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кайдошко Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кайдошко (Глот) Ульяна Давыдовна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Макеенко (Кайдошко) Нина Александровна

Мать ребёнка: Кайдошко Мария

с. Синин Бобрик, Погарского района, Брянской области Р.С.Ф.С.Р.
Рождение ребёнка
03.06.1927

Дочь: Кайдошко Вера Александровна

Мать ребёнка: Кайдошко (Глот) Ульяна Давыдовна

с. Синин Бобрик, Погарского района, Брянской области Р.С.Ф.С.Р.
Рождение ребёнка
13.05.1929

Дочь: Кулешова (Кайдошко) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Кайдошко (Глот) Ульяна Давыдовна

с. Синин Бобрик, Погарского района, Брянской области Р.С.Ф.С.Р.
Смерть
Около 1961
с. Синин, Погарского района, Брянской области Р.С.Ф.С.Р.
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с. Синин кладбище

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