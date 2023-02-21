Красильников Геннадий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1939
Отец: Красильников Алексей
Рождение ребёнка
05.10.1964
Сын: Красильников Алексей Геннадьевич
Мать ребёнка: Красильникова Тамара Александровна
Рождение ребёнка
06.02.1967
Сын: Красильников Павел Геннадьевич
Мать ребёнка: Красильникова Тамара Александровна
Смерть
Неизвестно