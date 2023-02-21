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Красильников Геннадий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1939

Отец: Красильников Алексей

Мать: Красильникова Августа Абрамовна

Рождение ребёнка
05.10.1964

Сын: Красильников Алексей Геннадьевич

Мать ребёнка: Красильникова Тамара Александровна

Рождение ребёнка
06.02.1967

Сын: Красильников Павел Геннадьевич

Мать ребёнка: Красильникова Тамара Александровна

Смерть
Неизвестно