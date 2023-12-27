Немов Василий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.11.1887
Дочь: Варвара Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно