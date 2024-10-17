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Братеньков Федор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1859

Отец: Братеньков Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Братенькова Клавдия Андреевна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Братеньков Александр Федорович

Мать ребёнка: Братенькова Клавдия Андреевна

Березов Починок, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Братеньков Капитон Федорович

Мать ребёнка: Братенькова Клавдия Андреевна

Березов Починок, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Братеньков Павел Федорович

Мать ребёнка: Братенькова Клавдия Андреевна

Березов Починок, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Валетова Софья Федоровна

Мать ребёнка: Братенькова Клавдия Андреевна

Смерть
Неизвестно

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