Братеньков Федор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1859
Отец: Братеньков Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Сын: Братеньков Александр Федорович
Мать ребёнка: Братенькова Клавдия Андреевна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Братеньков Капитон Федорович
Мать ребёнка: Братенькова Клавдия Андреевна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Братеньков Павел Федорович
Мать ребёнка: Братенькова Клавдия Андреевна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Валетова Софья Федоровна
Мать ребёнка: Братенькова Клавдия Андреевна
Смерть
Неизвестно