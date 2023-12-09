Шушкова Парасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушкова Парасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Шушков Яков Филиппов

Отец ребёнка: Шушков Филип Федоров

Большая Качка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шушков Филип Федоров

Смерть
Неизвестно
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