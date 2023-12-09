Шушкова Парасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Шушков Яков Филиппов
Отец ребёнка: Шушков Филип Федоров
Большая Качка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шушков Филип Федоров
Смерть
Неизвестно