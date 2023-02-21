Альтман (Гаврилова) Валентина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Гаврилов Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Альтман Светлана Борисовна
Отец ребёнка: Альтман Борис Григорьевич
Рождение ребёнка
1940
Сын: Альтман Геннадий Борисович
Отец ребёнка: Альтман Борис Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1974