Альтман (Гаврилова) Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альтман (Гаврилова) Валентина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Гаврилов Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Альтман Светлана Борисовна

Отец ребёнка: Альтман Борис Григорьевич

Рождение ребёнка
1940

Сын: Альтман Геннадий Борисович

Отец ребёнка: Альтман Борис Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Альтман Борис Григорьевич

Смерть
1974