Семин Алексей Епифанович
Место рождения
Дата рождения08.03.1903
Дата смерти12.03.1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1903
Отец: Семин Епифан Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.01.1925
Сын: Семин Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Семина Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
09.09.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семина Наталья Васильевна
Лунино, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
12.03.1980
Москва, город федерального значения Москва