Семин Алексей Епифанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семин Алексей Епифанович

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Место рождения

Пыркино, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

08.03.1903

Дата смерти

12.03.1980

Пол

Мужской

Отец

С 1859 по 1865 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1925 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1903

Отец: Семин Епифан Яковлевич

Мать: не указана

Пыркино, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
?.01.1925

Сын: Семин Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Семина Наталья Васильевна

Пыркино, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
09.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семина Наталья Васильевна

Лунино, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
12.03.1980
Москва, город федерального значения Москва
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