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Пантюхина Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1980

Отец: Коровяковский Александр Иванович

Мать: Шашелева Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
06.09.2001

Сын: Пантюхин Павел Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.08.2004

Сын: Пантюхин Кирилл Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильяшенко Сергей Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пантюхин Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан