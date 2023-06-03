Пантюхина Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1980
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1980
Рождение ребёнка
06.09.2001
Сын: Пантюхин Павел Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.08.2004
Сын: Пантюхин Кирилл Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан