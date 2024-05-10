Хейсин Моисей-Мендель Пейсахович 05.05.1886 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Хейсин Моисей-Мендель Пейсахович

Место рождения

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

05.05.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1861 г.р.

Мать

Около 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1886 ст.

Отец: Хейсин Пейсах Савельевич

Мать: Хейсина (Буткевич) Рива Марковна (Мордховна)

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно

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