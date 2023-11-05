Мензорова (Ахметгалина) Светлана Рафаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мензорова (Ахметгалина) Светлана Рафаиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1972 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1997 г.р.

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мензоров Юрий Вячеславович

Рождение ребёнка
01.08.1997

Дочь: Мензорова Карина Юрьевна

Отец ребёнка: Мензоров Юрий Вячеславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мензоров Юрий Вячеславович

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