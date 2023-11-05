Мензорова (Ахметгалина) Светлана Рафаиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мензоров Юрий Вячеславович
Рождение ребёнка
01.08.1997
Дочь: Мензорова Карина Юрьевна
Отец ребёнка: Мензоров Юрий Вячеславович
Бракосочетание
Неизвестно