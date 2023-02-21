Мыздрина (Литош) (Литош) Екатерина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мыздрина (Литош) (Литош) Екатерина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1981 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мыздрин Сергей Николаевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мыздрин Сергей Николаевич