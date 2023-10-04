Якубова (Горбаненко) Евгения Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.04.1912 ст.
Марьино, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым
Место жительства
До 1912 ст.
Перекоп, Города, Таврическая губерния
Перекопская мещанка.
Смерть
Неизвестно