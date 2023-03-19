Тарабрина (Кирина) Александра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарабрина (Кирина) Александра Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
23.02.1918

Муж: Тарабрин Игнатий Михайлович

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Спасо-Вознесенская церковь (2-ой брак) Запись №-98ж Зубков Михаил Егорович Тарабрин Иван Михайлович - родной брат Ильин Иван Тимофеевич Максимов Тимофей Игнатович
Смерть
Неизвестно