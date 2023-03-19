Тарабрина (Кирина) Александра Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
23.02.1918
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Спасо-Вознесенская церковь (2-ой брак) Запись №-98ж Зубков Михаил Егорович Тарабрин Иван Михайлович - родной брат Ильин Иван Тимофеевич Максимов Тимофей Игнатович
Смерть
Неизвестно