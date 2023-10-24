Юдина Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина Лариса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1987

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.2008

Сын: Коновалов Даниил Витальевич

Отец ребёнка: Коновалов Виталий Дмитриевич

Бишкек, Кыргызстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Давид Витальевич

Отец ребёнка: Коновалов Виталий Дмитриевич

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Виталий Дмитриевич

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