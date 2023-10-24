Юдина Лариса
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.2008
Сын: Коновалов Даниил Витальевич
Отец ребёнка: Коновалов Виталий Дмитриевич
Бишкек, Кыргызстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Давид Витальевич
Отец ребёнка: Коновалов Виталий Дмитриевич
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно