Наталья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1878 ст.
Сын: Матвей Денисович
Отец ребёнка: Дионисий (Денис) Егорович
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно