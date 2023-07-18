Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1841 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1878 ст.

Сын: Матвей Денисович

Отец ребёнка: Дионисий (Денис) Егорович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дионисий (Денис) Егорович

Смерть
Неизвестно