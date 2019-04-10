Пак (Югай) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пак (Югай) Анна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1925

Дата смерти

10.04.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пак Андрей Моисеевич

Рождение ребёнка
14.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пак Андрей Моисеевич

Рождение ребёнка
09.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пак Андрей Моисеевич

Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пак Андрей Моисеевич

Смерть
10.04.2019
Москва, город федерального значения Москва