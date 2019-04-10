Пак (Югай) Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1925
Дата смерти10.04.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1948
Рождение ребёнка
14.11.1950
Рождение ребёнка
09.12.1960
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пак Андрей Моисеевич
Смерть
10.04.2019
Москва, город федерального значения Москва