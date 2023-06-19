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Анисья Григорьевна

Место рождения

Ратислово, Максимовская волость, Романово-Борисоглебский уезд

Дата рождения

1772

Дата смерти

15.01.1841

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Григорий Гаврилович

Мать: Параскева Ивановна

Ратислово, Максимовская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
?.05.1790

Муж: Федор Кузьмич

Рождение ребёнка
1795

Сын: Михаил Федорович

Отец ребёнка: Федор Кузьмич

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Федор Кузьмич

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Акулина Федоровна

Отец ребёнка: Федор Кузьмич

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Агрипина Федоровна

Отец ребёнка: Федор Кузьмич

Рождение ребёнка
?.02.1814

Сын: Евстафий Федорович

Отец ребёнка: Федор Кузьмич

Щеглевское, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
15.01.1841
Щеглевское, Ярославский муниципальный район, Ярославская область