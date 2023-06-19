Анисья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смерти15.01.1841
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Григорий Гаврилович
Мать: Параскева Ивановна
Бракосочетание
?.05.1790
Муж: Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Михаил Федорович
Отец ребёнка: Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Акулина Федоровна
Отец ребёнка: Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Агрипина Федоровна
Отец ребёнка: Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
?.02.1814
Сын: Евстафий Федорович
Отец ребёнка: Федор Кузьмич
Смерть
15.01.1841