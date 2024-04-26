Воронина (Дурнева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина (Дурнева) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дурнев Андрей Никитин

Мать: Дурнева Евдокия Семеонова

Развод
Неизвестно

Муж: Воронин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Николай

Отец ребёнка: Воронин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Николай

Рождение ребёнка
19.03.1938

Сын: Воронин Владимир

Отец ребёнка: Воронин Николай

Смерть
Неизвестно

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