Воронина (Дурнева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дурнев Андрей Никитин
Развод
Неизвестно
Муж: Воронин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронин Николай
Отец ребёнка: Воронин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воронин Николай
Рождение ребёнка
19.03.1938
Сын: Воронин Владимир
Отец ребёнка: Воронин Николай
Смерть
Неизвестно