Белкина Лидия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1913
Дата смерти05.05.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белкин Григорий Аронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белкин Владислав Григорьевич
Отец ребёнка: Белкин Григорий Аронович
Смерть
05.05.1997