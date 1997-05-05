Белкина Лидия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкина Лидия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1913

Дата смерти

05.05.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белкин Григорий Аронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белкин Владислав Григорьевич

Отец ребёнка: Белкин Григорий Аронович

Смерть
05.05.1997
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