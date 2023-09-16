Жуйков Генадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуйков Генадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1961

Дочь: Улыбина Татьяна Геннадьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жуйкова Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуйков Анатолий Геннадьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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