Данило Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Федор Данилович
Мать ребёнка: Улита Гавриловна
Рождение ребёнка
1742
Сын: Прохор Данилович
Мать ребёнка: Улита Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Улита Гавриловна
Смерть
Неизвестно