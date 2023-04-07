Данило Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данило Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1724 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Федор Данилович

Мать ребёнка: Улита Гавриловна

Рождение ребёнка
1742

Сын: Прохор Данилович

Мать ребёнка: Улита Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улита Гавриловна

Смерть
Неизвестно