Ландышева Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1888
Дата смерти13.01.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1925
Отец ребёнка: Ландышев Михаил Никитич
Россия, Калининская область, Бежецкий р-н, х. Роща
Рождение ребёнка
1930
Сын: Ландышев Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Ландышев Михаил Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ландышев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Ландышев Михаил Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Михайловна
Отец ребёнка: Ландышев Михаил Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Ландышев Михаил Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Ландышев Михаил Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Ландышев Михаил Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Ландышев Михаил Никитич
Смерть
13.01.1963