Ландышева Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ландышева Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1888

Дата смерти

13.01.1963

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1925

Сын: Ландышев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Ландышев Михаил Никитич

Россия, Калининская область, Бежецкий р-н, х. Роща
Рождение ребёнка
1930

Сын: Ландышев Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Ландышев Михаил Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ландышев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Ландышев Михаил Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Михайловна

Отец ребёнка: Ландышев Михаил Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Ландышев Михаил Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Ландышев Михаил Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Ландышев Михаил Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Ландышев Михаил Никитич

Смерть
13.01.1963