Садретдинов Анвяр Шарибжанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садретдинов Анвяр Шарибжанович

Место рождения

Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.

Дата рождения

28.02.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садретдинов Шамиль

Мать ребёнка: Кадрия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кадрия

Смерть
Неизвестно
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