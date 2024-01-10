Садретдинов Анвяр Шарибжанович
Место рожденияАктуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.
Дата рождения28.02.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садретдинов Шамиль
Мать ребёнка: Кадрия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кадрия
Смерть
Неизвестно