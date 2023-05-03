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Морозов Андрей Алексеевич
Морозов Андрей Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.09.1959
Пол
Мужской
Отец
Морозов Алексей Александрович
1934 г.р.
Мать
Морозова (Власова) Галина Алексеевна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1959
Отец:
Морозов Алексей Александрович
Мать:
Морозова Галина Алексеевна
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