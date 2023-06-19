Оглоблин Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Оглоблина Евдокия Кононовна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Оглоблин Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Оглоблина Евдокия Кононовна
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Оглоблина Евдокия Кононовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1808
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область