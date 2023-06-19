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Оглоблин Иван Федорович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1749

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Оглоблин Федор Петрович

Мать: Оглоблина Февронья Прокофьевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Оглоблин Моисей Иванович

Мать ребёнка: Оглоблина Евдокия Кононовна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Оглоблин Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Оглоблина Евдокия Кононовна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Оглоблин Филат Иванович

Мать ребёнка: Оглоблина Евдокия Кононовна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оглоблина Евдокия Кононовна

Смерть
1808
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область