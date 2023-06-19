Домрачев Андреян Афанасьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Домрачева Анна Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Домрачев Евграф Андреянов
Мать ребёнка: Домрачева Анна Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Домрачев Симеон Андреянов
Мать ребёнка: Домрачева Анна Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Ирина Андреянова
Мать ребёнка: Домрачева Анна Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Зиновия Андреянова
Мать ребёнка: Домрачева Анна Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Евдокия Андреянова
Мать ребёнка: Домрачева Анна Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домрачева Анна Кириллова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834