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Домрачев Андреян Афанасьев

Место рождения

Юберинская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Домрачев Афонасий Кононов

Мать: Домрачева Неонила Фадеева

Юберинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Домрачев Тит Андреянов

Мать ребёнка: Домрачева Анна Кириллова

Юберинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Домрачев Евграф Андреянов

Мать ребёнка: Домрачева Анна Кириллова

Юберинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Домрачев Симеон Андреянов

Мать ребёнка: Домрачева Анна Кириллова

Юберинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Ирина Андреянова

Мать ребёнка: Домрачева Анна Кириллова

Юберинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Зиновия Андреянова

Мать ребёнка: Домрачева Анна Кириллова

Юберинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Евдокия Андреянова

Мать ребёнка: Домрачева Анна Кириллова

Юберинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домрачева Анна Кириллова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Юберинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834