Канзепарова (Усманова) Сарида Хатыпзяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канзепарова (Усманова) Сарида Хатыпзяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1940

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1940

Отец: Усманов Хатыпзян Усманович

Мать: Усманова Фагиля Нигаматзяновна

Рождение ребёнка
26.06.1958

Сын: Канзепаров Рамиль Габтрашитович

Отец ребёнка: Канзепаров Габтрашит Ахатович

Рождение ребёнка
08.09.1960

Сын: Канзепаров Заиль Габтрашитович

Отец ребёнка: Канзепаров Габтрашит Ахатович

Рождение ребёнка
30.03.1963

Дочь: Игдисанова Фания Габтрашитовна

Отец ребёнка: Канзепаров Габтрашит Ахатович

Рождение ребёнка
01.01.1968

Сын: Канзепаров Марат Габтрашитович

Отец ребёнка: Канзепаров Габтрашит Ахатович