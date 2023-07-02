Канзепарова (Усманова) Сарида Хатыпзяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1940
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1940
Рождение ребёнка
26.06.1958
Сын: Канзепаров Рамиль Габтрашитович
Отец ребёнка: Канзепаров Габтрашит Ахатович
Рождение ребёнка
08.09.1960
Сын: Канзепаров Заиль Габтрашитович
Отец ребёнка: Канзепаров Габтрашит Ахатович
Рождение ребёнка
30.03.1963
Дочь: Игдисанова Фания Габтрашитовна
Отец ребёнка: Канзепаров Габтрашит Ахатович
Рождение ребёнка
01.01.1968
Сын: Канзепаров Марат Габтрашитович
Отец ребёнка: Канзепаров Габтрашит Ахатович