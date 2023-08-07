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Петр Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Денис Филиппович

Мать: Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Степан Петрович

Мать ребёнка: Матрена Евсеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Евсеевна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно