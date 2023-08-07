Петр Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Денис Филиппович
Мать: Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Степан Петрович
Мать ребёнка: Матрена Евсеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Евсеевна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно