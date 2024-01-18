(Золотова) Васса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Золотова) Васса Михайловна

Место рождения

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1812 г.р.

Мать

1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Золотов Михаил Евфимович

Мать: Золотова Анисия Филипповна

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
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