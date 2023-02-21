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Курочкин Павел Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Курочкин Гавриил Тихонович

Мать: Курочкина Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Раиса Павловна

Мать ребёнка: Курочкина Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Курочкин Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Курочкина Лидия Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик с. Загарье 1895, с. Упша 1900, вд. Верхопижемск
Смерть
1901