Курочкин Павел Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смерти1901
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Раиса Павловна
Мать ребёнка: Курочкина Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Курочкин Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Курочкина Лидия Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик с. Загарье 1895, с. Упша 1900, вд. Верхопижемск
Смерть
1901