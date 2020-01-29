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Востриков Никита Геннадьевич

Место рождения

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)

Дата рождения

29.01.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.2020

Отец: Востриков Геннадий Евгеньевич

Мать: Вострикова Татьяна Викторовна

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)