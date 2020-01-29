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Востриков Никита Геннадьевич
Востриков Никита Геннадьевич
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Место рождения
Майкоп
, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Дата рождения
29.01.2020
Пол
Мужской
Отец
Востриков Геннадий Евгеньевич
1982 г.р.
Мать
Вострикова (Дебда) Татьяна Викторовна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.2020
Отец:
Востриков Геннадий Евгеньевич
Мать:
Вострикова Татьяна Викторовна
Майкоп
, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
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