Анна Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Филип Миронов
Мать: Федосья Михайлова
НА РК, ф.4, о.18, д.2/15, 1782 год, лист 1об, РС государственных крестьян Петрозаводского уезда Шокшинской и Шелтозерской волостей, деревня Парфиевская (позже Васильевская, потом Шокша)
Упоминание
1782
НА РК, ф.4, о.18, д.2/15, 1782 год, лист 1об, РС государственных крестьян Петрозаводского уезда Шокшинской и Шелтозерской волостей, деревня Парфиевская (позже Васильевская, потом Шокша)
Смерть
Неизвестно