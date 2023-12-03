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Анна Филипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1738 г.р.

Мать

1743 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Филип Миронов

Мать: Федосья Михайлова

НА РК, ф.4, о.18, д.2/15, 1782 год, лист 1об, РС государственных крестьян Петрозаводского уезда Шокшинской и Шелтозерской  волостей, деревня Парфиевская (позже Васильевская, потом Шокша)
Упоминание
1782
НА РК, ф.4, о.18, д.2/15, 1782 год, лист 1об, РС государственных крестьян Петрозаводского уезда Шокшинской и Шелтозерской  волостей, деревня Парфиевская (позже Васильевская, потом Шокша)
Смерть
Неизвестно
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