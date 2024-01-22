Корощенко зинаида дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корощенко зинаида дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокопенко елена владимировна

Отец ребёнка: Прокопенко владимир васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокопенко елена владимировна

Отец ребёнка: Прокопенко владимир васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокопенко елена владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопенко николай владимирович

Отец ребёнка: Прокопенко владимир васильевич

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