Корощенко зинаида дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокопенко елена владимировна
Отец ребёнка: Прокопенко владимир васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокопенко елена владимировна
Отец ребёнка: Прокопенко владимир васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокопенко елена владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокопенко николай владимирович
Отец ребёнка: Прокопенко владимир васильевич