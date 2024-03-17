Горбунов Кирилл Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунов Кирилл Иванович

Горбунов Кирилл Иванович

Место рождения

Карловка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

13.02.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1910 ст.

Отец: Горбунов Иван Фёдорович

Мать: Горбунова Пелагея Назаровна

Карловка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Валентина Кирилловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Геннадий Кириллович

Мать ребёнка: Горбунова Золотова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Иван Кириллович

Мать ребёнка: Горбунова Золотова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Василий Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Золотова Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.