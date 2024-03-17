Горбунов Кирилл Иванович
Место рождения
Дата рождения13.02.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1910 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Валентина Кирилловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Геннадий Кириллович
Мать ребёнка: Горбунова Золотова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горбунова Золотова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Василий Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно