Андреев Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1973
Дочь: Локарева Наталья Александровна
Мать ребёнка: Андреева Галина Пантилеймоновна
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Игорь Александрович
Мать ребёнка: Андреева Галина Пантилеймоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Александровна
Мать ребёнка: Андреева Галина Пантилеймоновна