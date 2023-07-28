Бахчисарай Константин Иванович
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Военная служба
07.09.195
Дата рождения 1894 Воинская часть 195-й пехотный Оровайский полк Тип документа Карточки военнопленных Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд Картотека бюро учета потерь в Перв... Показать все
Рождение
1894
Отец: Бахчисарай Иван Гаврилович
Мать: ?
Военная служба
02.06.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 195-й пехотный Оровайский полк Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, Мало-Янисольская вол. Причина выбытия пропал без вести Дата события 02... Показать все
Военная служба
С 14.06.1915 по 02.07.1915
Дата рождения 1894 Воинская часть 195-й пехотный Оровайский полк Дата события 14.06.1915 - 02.07.1915 Место события Ярослав Тип документа Карточки военнопленных Архив Российский Государственный Военно... Показать все
Военная служба
25.08.1915
Воинская часть 195-й пехотный Оровайский полк Тип документа Карточки военнопленных Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (п... Показать все
Смерть
Неизвестно