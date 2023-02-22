Зайцев Гордей Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти04.09.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Зайцев Илья
Мать: ?
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Гордеева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1837
Сын: Зайцев Ефим Гордеев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Вершинина Татьяна Гордеева
Мать ребёнка: ?
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
04.09.1881