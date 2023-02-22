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Зайцев Гордей Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

04.09.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Зайцев Илья

Мать: ?

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Гордеева

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1837

Сын: Зайцев Андрей Гордеев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1837

Сын: Зайцев Ефим Гордеев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Вершинина Татьяна Гордеева

Мать ребёнка: ?

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
04.09.1881