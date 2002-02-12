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Тер-Аракелян Ксения Владимировна
Тер-Аракелян Ксения Владимировна
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
12.02.2002
Пол
Женский
Отец
Пирогов Владимир Александрович
1957 г.р.
Мать
Тер-Аракелян Марианна Игоревна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.2002
Отец:
Пирогов Владимир Александрович
Мать:
Тер-Аракелян Марианна Игоревна
Москва
, город федерального значения Москва
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