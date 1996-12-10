Клеев Галимзан Тургалимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1924
Дата смерти10.12.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С ?.08.1942
Род войск: Пехота Призван в августе 1942 года. В ноябре 1942г. принял присягу при 316 кавалерийском полку и стал курсантом кавалерии. Позже был зачислен стрелком в 149-й стрелковый полк. В июле 1943 г... Показать все
Смерть
10.12.1996
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область