Клеев Галимзан Тургалимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клеев Галимзан Тургалимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1924

Дата смерти

10.12.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
С ?.08.1942
Род войск: Пехота Призван в августе 1942 года. В ноябре 1942г. принял присягу при 316 кавалерийском полку и стал курсантом кавалерии. Позже был зачислен стрелком в 149-й стрелковый полк. В июле 1943 г... Показать все
Смерть
10.12.1996
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область