Замиралов (Коротких) Федора Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замиралов (Коротких) Федора Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1698

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1693 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Замиралов Федор Прокопьев

Отец ребёнка: Замиралов Прокопий Агапитов

Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Замиралов Андрей Прокопьев

Отец ребёнка: Замиралов Прокопий Агапитов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замиралов Прокопий Агапитов

Краснослободского дистрикта, Туринской слободы, крестьянская дочь
Смерть
После 1782
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