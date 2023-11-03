Замиралов (Коротких) Федора Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1698
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1727
Сын: Замиралов Федор Прокопьев
Отец ребёнка: Замиралов Прокопий Агапитов
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Замиралов Андрей Прокопьев
Отец ребёнка: Замиралов Прокопий Агапитов
Бракосочетание
Неизвестно
Краснослободского дистрикта, Туринской слободы, крестьянская дочь
Смерть
После 1782