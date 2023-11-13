Филимонов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филимонов Пётр Поликарпович
Мать: Филимонова Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Сын: Филимонов Иван Николаевич
Мать ребёнка: Филимонова Мария
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Филимонова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Филимонова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филимонова Мария
Смерть
Неизвестно