Филимонов Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонов Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филимонов Пётр Поликарпович

Мать: Филимонова Неизвестно

Рождение ребёнка
1925

Сын: Филимонов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Филимонова Мария

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Филимонова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Филимонова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова Мария

Смерть
Неизвестно
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