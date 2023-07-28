Тараш Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения16.10.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1877
Отец: Тараш Яков Кузьмич
Мать: Тараш Анастасия Кузьмина
Бракосочетание
16.09.1902
Жена: Тараш Устиния Николаевна
Рождение ребёнка
21.03.1903
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Тараш Устиния Николаевна
Рождение ребёнка
09.12.1904
Мать ребёнка: Тараш Устиния Николаевна
Рождение ребёнка
12.02.1909
Дочь: Акилина Васильевна
Мать ребёнка: Тараш Устиния Николаевна
Рождение ребёнка
23.02.1910
Дочь: Елена Васильевна
Мать ребёнка: Тараш Устиния Николаевна
Рождение ребёнка
09.05.1912
Дочь: Кириакия Васильевна
Мать ребёнка: Тараш Устиния Николаевна
Смерть
Неизвестно