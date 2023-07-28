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Тараш Василий Яковлевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

16.10.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1877

Отец: Тараш Яков Кузьмич

Мать: Тараш Анастасия Кузьмина

Бракосочетание
16.09.1902

Жена: Тараш Устиния Николаевна

Рождение ребёнка
21.03.1903

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Тараш Устиния Николаевна

Рождение ребёнка
09.12.1904

Сын: Тараш Николай васильевич

Мать ребёнка: Тараш Устиния Николаевна

Рождение ребёнка
12.02.1909

Дочь: Акилина Васильевна

Мать ребёнка: Тараш Устиния Николаевна

Рождение ребёнка
23.02.1910

Дочь: Елена Васильевна

Мать ребёнка: Тараш Устиния Николаевна

Рождение ребёнка
09.05.1912

Дочь: Кириакия Васильевна

Мать ребёнка: Тараш Устиния Николаевна

Смерть
Неизвестно