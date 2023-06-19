Турецкая (Кручинина) Елизавета Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турецкая (Кручинина) Елизавета Гавриловна

Место рождения

Ченцы, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

01.10.1909

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Ченцы, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.01.1933

Дочь: Белкова Аля Ивановна

Отец ребёнка: Турецкий Иван Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1991
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область