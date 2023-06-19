Турецкая (Кручинина) Елизавета Гавриловна
Место рождения
Дата рождения01.10.1909
Дата смерти1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1933
Дочь: Белкова Аля Ивановна
Отец ребёнка: Турецкий Иван Васильевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1991
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область