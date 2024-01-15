Устинья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Егор Пантелеев

Отец ребёнка: Пантелей Исаков

Рождение ребёнка
1786

Сын: Яков Пантелеев

Отец ребёнка: Пантелей Исаков

д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Лукерья Пантелеева

Отец ребёнка: Пантелей Исаков

д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Марья Пантелеева

Отец ребёнка: Пантелей Исаков

д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Анна Пантелеева

Отец ребёнка: Пантелей Исаков

д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Смерть
Неизвестно
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