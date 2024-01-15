Устинья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Егор Пантелеев
Отец ребёнка: Пантелей Исаков
Рождение ребёнка
1786
Сын: Яков Пантелеев
Отец ребёнка: Пантелей Исаков
д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Лукерья Пантелеева
Отец ребёнка: Пантелей Исаков
д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Марья Пантелеева
Отец ребёнка: Пантелей Исаков
д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Анна Пантелеева
Отец ребёнка: Пантелей Исаков
д.Горка, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Смерть
Неизвестно